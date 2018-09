Memorial Santagiuliana, Vicenza-Cittadella: la diretta

Comincia a soffiare aria tesa, non solo all'ombra dei berici, ovviamente, ma in tutta l'Italia pallonara che non è nell'Olimpo: ieri (venerdì) il CONI ha posticipato la decisione sulla composizione della Serie B a 22 piuttosto che a 19 squadre e questo si è inevitabilmente ripercosso sulle date dei sorteggi dei calendari sia della cadetteria che della terza serie.

Mister Colella, già la settimana scorsa, non aveva nascosto il suo disagio per un pre campionato così lungo, e gli ha fatto eco il collega Zanetti su questo giornale, quindi non vogliamo immaginarci la reazione del fumantino tecnico biancorosso alla notizia dell'ennesimo rinvio.

Meglio quindi concentrarsi sul Memorial Santagiuliana, che vedrà il LR Vicenza scendere finalmente in campo contro una formazione di categoria superiore (dopo la partita di Coppa a Palermo), il Cittadella di Venturato

La diretta dalle 16.00 dal Comunale di Caldogno