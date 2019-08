Memorial Santagiuliana: i biancorossi sfideranno il Legnago Salus

Sabato 10 agosto i biancorossi scenderanno in campo contro il Legnago Salus in memoria di Alfonso Santagiuliana, bandiera vicentina con oltre 300 presenze in biancorosso. Il trofeo giunto alla sua XXIV edizione si disputerà alle ore 17:30 presso lo stadio di Caldogno.

L’USD Calidonense, organizzatrice dell’evento, comunica che il prezzo unico d’ingresso sarà pari a 5 euro, mentre gli under 14 entreranno gratuitamente