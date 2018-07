Matteo Galvan convince ancora: a Lignano scende sotto i 46"

Il 2017 non è stata una bella stagione per Matteo Galvan. Il finanziere vicentino era stato costretto a fermarsi per problemi al nervo sciatico ma viste le ultime prove sembra proprio che abbia ritrovato la forma. La scorsa settimana ha segnato i 46"15 a Nembo mentre al 29esimo meeting "Sport e Solidarietà" di Lignano è secondo nella propria serie - i 400 - con un 45"75 che gli assicura la presenza a Berlino .

È la prima volta da due anni che l'atleta scende sotto ai 46". E due anni sono passati dal doppio record italiano (45"12) raggiunto prima a Rieti e poi ad Amsterdam. Soddisfazione da parte del vicentino che, ottenuto il pass per gli Europei, ora punta a migliorare lo stagionale.