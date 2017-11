Tifoso sambenedettese in coma: la Curva Sud lancia un appello per i testimoni

E' un tam tam inarrestabile sul web, dai gruppi ultras a Forza Nuova, quello che chiede testimonianze su quanto accaduto domenica pomeriggio a Vicenza, dopo la partita con la Sambenettese.

Secondo quanto si apprende, il ferito, Luca Fanesi, 44 anni, arrivato in città per supportare la squadra marchigiana e rimasto ferito in circostanze al vaglio degli inquirenti, si troverebbe ancora in stato di coma al San Bortolo. Ha il conforto della famiglia e del fratello Massimiliano, ex ds della società.

E' proprio per fare chiarezza che sia la famiglia della vittima sia le due tifoserie (e non solo) si sono unite in un appello per cercare testimoni. Così la Curva Sud



«Gentili concittadini, la sera del 5 novembre, subito dopo la partita di calcio Vicenza - Sambenedettese, in prossimità delle vostre abitazioni, si è verificato un qualcosa di grave. Parliamo ancora di ‘un qualcosa’ perché non è semplice ricostruire le dinamiche che fanno sì che, dopo dieci giorni, Luca Fanesi sia ancora in stato di incoscienza su un lettino di ospedale nel reparto di rianimazione di San Bortolo dopo aver riportato alcune sospette fratture alla parte posteriore del cranio ed aver subito un delicatissimo intervento nel pomeriggio di sabato. Come vostri conterranei lanciamo un appello a voi tutti affinché la verità possa emergere tramite un qualsiasi fotogramma, un video o anche solo un frammento catturato con un dispositivo mobile come già alcuni di voi hanno recentemente fatto. Il materiale vi chiediamo di mandarlo al fratello maggiore di Luca, Massimiliano (la mail è forzalucasamb@libero.it), che sta vivendo insieme alla moglie, i due figli, la madre, il fratello minore, parenti e amici tutti una lotta di amore e verità con profonda dignità e speranza».

