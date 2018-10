LR Vicenza - Vis Pesaro: problemi per Curcio e Mantovani

In questo giovedì pre Vis Pesaro, i biancorossi sono stati impegnati in una serrata seduta atletica e poi in una seduta sul campo da gioco. Probabile, a quel che si è intuito, che Colella riproponga con i marchigiani il modulo già provato efficacemente al Turina con il Feralpi.

“L’idea c’è - ammette l’allenatore - ma questi giorni sono stati un po’ tribolati per qualcuno: Curcio non si è praticamente allenato e anche Mantovani lamenta dolori alla schiena. Nel primo caso c’è Laurenti pronto a subentrare, nel secondo abbiamo a disposizione le opzioni con Bizzotto, Pasini o Bonetto. Quel che è certo è che il tema tattico non sarà certo il gioco arioso di Salò, ma più probabilmente quello sperimentato contro Giana e Rimini.”

L’interesse per la gara di domenica è proprio questo: scoprire se il 4-3-2-1 utilizzato in riva al lago si rivelerà più efficace di un precedente 4-2-3-1 che ha avuto tante difficoltà contro squadre arroccate nella loro metà campo.

Il tabellone delle partite della quinta giornata comprende tra l’altro alcuni incontri molto interessanti per capirne di più circa le ambizioni delle quadre più titolate: a partire da Sambenedese-Monza, senza dimenticare SudTirol-Albinoleffe e Imolese-Pordenone (quest’ultimo, prossimo avversario dei biancorossi il 14 ottobre).

