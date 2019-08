LR Vicenza: ufficiale, Matteo Liviero in biancorosso

La società LR Vicenza comunica di aver sottoscritto un accordo con il calciatore Matteo Liviero, sino al 30 giugno 2020.

Liviero, terzino sinistro classe ’93 di Castelfranco Veneto, la scorsa stagione al Fano. In precedenza per lui diverse stagioni in Serie B e C con le maglie di Cittadella, Lecce, Pro Vercelli, Juve Stabia, Carpi e Perugia.