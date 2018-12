La Società L.R. Vicenza comunica che in data odierna sono stati sollevati dai rispettivi incarichi di Allenatore Responsabile della Prima Squadra, Giovanni Colella e dal ruolo di Allenatore in Seconda, Moreno Greco.

Il Club desidera ringraziare entrambi per la professionalità e l’impegno profuso in questi mesi ed augura loro il meglio per il prosieguo delle loro carriere professionali.