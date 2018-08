LR Vicenza, secondo giorno per la prelazione

La prima giornata di sottoscrizione della LR Vicenza Card e dell'abbonamento alla prima stagione nel nuovo Lane si è conclusa a quota 505.

Nonostante il caldo, gli ex abbonati si sono messi pazientemente in coda ed hanno attesto anche un paio d'ora pur di non mancare all'appuntamento con l'era Rosso nel loro settore abituale.

La scena si sta ripendendo anche durante la seconda giornata: per la prelazione c'è tempo fino a sabato, da lunedì via libera ai nuovi abbonati. L'obiettivo è di arrivare a quota 10.000.