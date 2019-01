LR Vicenza - Renate: le pagelle di Alberto Belloni

Le pagelle al termine di LR Vicenza - Renate

GRANDI 5,5: è chiamato severamente in causa una sola volta, all’8’, su calcio da fermo e la sua respinta non è stata perfetta. Nell’occasione del gol il pallone colpito di testa si insacca lemme lemme e il portiere non sembra proprio incolpevole.

MARTIN 6: all’esordio, sceglie di fare le cose facili senza cercare di complicarsi la vita. La sua spinta in avanti non è continua, ma la fascia viene presidiata con attenzione. Ripresa anonima, senza acuti.

PASINI 6: l’attacco del Renate non morde particolarmente e la sua copertura risulta afficace. Meno che all’9’, quando lascia colpevolmente girare Gomez, che per fortuna spara centrale. Quando al Renate viene lasciato spazio per provarci, anche lui va un po’ in difficoltà.

BIZZOTTO 6: visto che gli avversari non destano troppe preoccupazioni, il Capitano oltre a far argine si permette anche qualche sgroppata in avanti. Dov’erta però la sua zucca pelata quando gli ospiti cacciano in area il traversone fatale?

BIANCHI D. 6: abbastanza vivace sulla corsia di destra, mette in mezzo qualche pallone interessante. Come la gran parte dei compagni, nella seconda parte di gara rincula e perde personalità. Peccato…

CINELLI 6+: la sua esperienza e il senso tattico giovano molto al centrocampo del Lane, anche perché recupera palloni in quantità. Uno come lui dovrebbe fiutare l’area e capire che arretrando si resuscitano avversari quasi morti.

ZONTA 6: fa il soldatino, secondo consegna. Tiene la posizione, smista velocemente la palla e va a contrastare l’avversario. Nella ripresa il suo rendimento si abbassa e finisce la partita nell’anonimato.

BIANCHI N. 6+: tutto sommato un buon primo tempo, nel quale non commette errori di rilievo e sostiene le ripartenze. Al 24’ si immola in scivolata per salvare un tiro pericoloso

GIACOMELLI 5,5: una gara sottotono. E’ pieno di voglia ma i risultati sono modesti. Si guadagna almeno tre buone opportunità per raddoppiare (53’, 77’ e soprattutto 85’) ma li sciupa malamente.

CURCIO 6+: spostato qualche metro più avanti, sembra trovare giovamento dalla posizione, disputando una gara positiva, impreziosita dall’azione del 59’-

GUERRA 7: un esordio scintillante, soprattutto nel primo tempo quando è davvero uomo ovunque, oltre che bomber di razza. Nella ripresa, dopo tanto dispendio di energie, cala vistosamente, ma non c’è da stupirsi.

ARMA 5,5: appena entrato si capisce che non è ancora al meglio. Ci sarebbero gli spazi per chiudere la partita ma purtroppo lui appare molle e lento nelle giocate. Anche di testa, suo pezzo forte, è sempre superato.

LAURENTI e MANTOVANI n.g.

MISTER SERENA