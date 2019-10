I Re di coppe protagonisti a teatro

Revival puro e “sciantisi” di sentimento ieri sera al Teatro Astra per la presentazione di “Vicenza Re di Coppe”, dvd realizzato da Gianni Poggi con la collaborazione di Tva e il Giornale di Vicenza.

Il numeroso pubblico presente al Teatro Comunale di Vicenza ha rivisto tante belle immagini, ma soprattutto si è emozionato per i gustosi siparietti che hanno avuto per protagonisti soprattutto Francesco Guidolin, Mimmo Di Carlo, Pieraldo Dalle Carbonare, Sergio Gasparin e quei buontemponi di Fabio Viviani, Marco Schenardi, Gimmi Maini, Maurizio Rossi, Giò Lopez e compagni. Sono infatti emersi, nel corso della lunga serata, tanti episodi, alcuni dei quali inediti, dell’epopea delle coppe. Particolarmente gustoso è risultato il racconto dei complicati rapporti tra Ulivieri e Guidolin, fatti di grande stima reciproca ma anche di tante punzecchiature: Renzo chiamava Francesco “il falso prete”, mentre Guidolin lo apostrofata come “quel comunista toscano”.

Di Renzaccio sono uscite anche altre chicche, come l’epiteto con cui chiamava “Ciccio” una volta arrivato al Bologna (“Il nano”) e la convinzione di Ulivieri di aver costruito lui (e non il più giovane collega) la struttura con la quale poi il Vicenza tanto bene ha fatto. L’ottima situazione del Lane in campionato ha poi contagiato tutti, con Mimmo che ancora una volta si è improvvisato lanciacori intonando un “I biancorossi sono dei gran bevitori” cui subito si sono accodati tanto i giocatori che gli ospiti in sala, citiamo solo il DG berico Paolo Bedin, il sindaco Rucco e altre personalità politiche tra cui la parlamentare Daniela Sbrollini.

Sotto la regia attenta di Sara Pinna, l’incontro si è concluso con l’abbraccio dei protagonisti ai tifosi e l’arrivederci, lanciato dal presidentissimo, per un nuovo appuntamento, celebrativo delle nozze d’argento della Coppa Italia.