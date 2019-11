LR Vicenza-Ravenna: «Al Menti con massima concentrazione e ferocia»

Il Vicenza al Menti affronta un Ravenna da non sottovalutare, come ha dichiarato il mister alla vigilia della partita di domenica alle 15: «Dobbiamo dare continuità alla prestazione di Trieste, la squadra sta esprimendo un calcio tecnico e sta dando emozioni. Le partite però vanno giocate e perciò domani mi aspetto voglia di essere protagonista in campo per conquistare i tre punti. In ogni partita ci sono insidie, il Ravenna lo allena un mio amico Foschi, che è esperto e sono convinto che verrà qui per fare una prestazione importante. Ha vinto fuori casa della partite difficili come a Padova e servirà quindi massima concentrazione e ferocia, le seconde palle domani saranno fondamentali»

Allo stadio, iniziativa di solidarietà della Curva Sud per l'alluvione che ha colpito Venezia, come annunciato sulla pagina Facebook dei tifosi biancorossi: «In occasione della partita di domenica contro il Ravenna, esortiamo tutto lo stadio ad esprimere la propria solidarietà verso la città di Venezia e verso tutti i Veneti che stanno subendo questa catastrofe che non serve citare. Mentre la “Regina dell’ Adriatico” affonda sotto le acque della sua laguna e del suo mare, esiste un popolo che sta già pensando a come ritornare a galla più forte di prima. Proprio per questo, in attesa di capire come contribuire agli aiuti in maniera più concreta, invitiamo TUTTI a sventolare nel proprio settore bandiere e bandierine con le effigi del Leone di San Marco, simbolo della nostra bellissima regione e di tutti noi che a questa terra dobbiamo le nostre radici. Non è nulla di politico come spesso si vuole far passare, perché il gonfalone non appartiene né a partiti, né a movimenti, ma appartiene ai VENETI. E noi vogliamo esprimere la nostra più profonda vicinanza e la nostra più sincera solidarietà».

PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (4-3-1-2)

Grandi, Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco, Vandeputte, Rigoni, Cinelli, Arma, Giacomelli, Marotta

Ravenna (3-5-2)

Spurio, Sirri, Jidayi, Longhi, Purro, Lora, D'Eramo, Papa, Martorelli, Giovinco, Nocciolini

Arbitro: Meraviglia di Pistoia