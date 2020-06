Il Lr Vicenza è in serie B, il Consiglio federale ha votato per la promozione automatica

E' arrivato il tanto atteso verdetto: il Lr Vicenza è promosso in serie B. A deciderlo è stato il Consiglio federale che nella giornata di lunedì ha confermato la chiusura della stagione regolare della Serie C e ratificato di la promozione nella serie cadetta di Monza, Vicenza e Reggina, che al momento della sospensione per la pandemia si trovavano al comando delle classifiche dei tre gironi. Il club biancorosso ritrova quindi la serie cadetta dopo tre anni.

"Avremmo tutti preferito conquistarla sul campo - ha dichiarato il sindaco Rucco - ma è un risultato che la piazza biancorossa si merita; ora avanti con le migliorie allo stadio Menti"

"È una bella notizia – commenta Rucco – che va nella direzione che ci aspettavamo anche se tutti avremmo preferito conquistare la promozione sul campo, visto che la squadra aveva ampiamente dimostratro di avere i requisiti per farlo. La piazza biancorossa ha dimostrato di meritare il prestigioso palcoscenico della serie B dando sempre, e incondizionatamente, un importante sostegno alla squadra come vuole la nostra tradizione. Come amministrazione continueremo ad affiancare la società per quanto riguarda le migliorie allo stadio Menti; dopo la realizzazione della nuova area per persone con disabilità, il rifacimento dei bagni e del piazzale della curva sud, a breve partiranno anche i lavori di riqualificazione della curva nord".