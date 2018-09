LR Vicenza: presentato il team manager Andrea Basso

La presentazione alla stampa del nuovo team manager Andrea Basso si è svolta con la presenza al tavolo di tutto lo staff organizzativo del Lanerossi Vicenza Virtus. Ha esordito il direttore generale Paolo Bedin, ricordando le tante competenze che ormai ricadevano sulle spalle del segretario generale (dall’amministrazione alla gestione del personale, dal tesseramento alla logistica ecc.) e l’opportunità di affiancargli un nuovo manager che potesse prendere in carico alcuni settori strategici.

Ha preso quindi la parola Renato Schena, il quale ha ripercorso il proficuo lavoro svolto a Bassano e le esperienze maturate in altre importanti realtà calcistiche. Il segretario si è soffermato sulla nuova dimensione in cui oggi ci si trova a lavorare nonché la necessità di sempre maggiore specializzazione.

“Basta semplicemente andare a scorrere le licenze UEFA - ha aggiunto - per comprendere l’ampiezza delle aree da coprire. Le nostre due figure potrebbero anche essere comprese in un unico ruolo e per questo è necessario che tra me e Andrea ci sia un lavoro in completa simbiosi.”

Il microfono è quindi passato ad direttore sportivo Werner Seeber, che ha spiegato i motivi per cui la scelta è caduta proprio su Basso: “Come ho già detto parlando di giocatori, le nostre decisioni volevano privilegiare la persona nel suo complesso. Conoscevo già bene Andrea Basso per averlo avuto alle mie dipendenze, come calciatore e capitano della squadra. Poi ci siamo persi per un paio di anni ma quando è stato il momento di fare la scelta non ho avuto dubbi e la preferenza è caduta sul suo nome. Si tratta di un elemento altamente professionale ma anche umile e sempre disponibile. “

Naturalmente è stata poi la volta del protagonista, apparso un po’ emozionato ma molto determinato: