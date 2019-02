LR Vicenza - Pordenone: E' ora di far valere la legge del Menti

LR Vicenza Pordenone è una partita che conta di più per il morale che per la classifica, nella quale le due formazioni sono divise da ben 15 punti.

All’appuntamento del Menti, oggi alle ore 16.30 agli ordini del signor Vigile di Cosenza, le due squadre si presentano ovviamente con diverse quotazioni. I ramarri non hanno mai perso fuori casa negli ultimi 12 mesi, mentre al Menti il Lane sta faticando a raccogliere bottino pieno. Tuttavia l’andamento dell’undici biancorosso nella gestione Serena fornisce il segnale di una certa continuità e ritrovato spirito di squadra.

Tesser deve lamentare qualche assenza importante, come capitan Stefani, Misuraca e Bombagi, ma recupera sia Barison che Gavazzi. Schieramento 4/3/1/2 con in campo: Bindi, Semenzato, Barison, Bassoli, De Agostini; Gavazzi, Burrai, Zammarini; Berrettoni; Candellone, Magnaghi. Il tecnico biancorosso, che invece ha fuori solamente Salviato, gli risponderà probabilmente con Grandi, Bianchi, Bizzotto, Pasini, Martin, Cinelli, N. Bianchi (Zonta) Guerra, Giacomelli, Arma, per un duttile 4/3/2/1.

Sarà anche la partita dei tanti ex, con Motivazioni particolari sia per Arma (che ha promesso di esultare in caso di marcature) che di Martin e Guerra. In campo opposto, assente Misuraca, oltre al non dimenticato Gavazzi e agli ex bassanesi Barison e Berrettoni, potrebbe fare la sua comparsa sul terreno di gioco il talentuoso Rover, che in riva al Bacchiglione non ha saputo esprimere il suo potenziale. Pubblico delle grandi occasioni, testimoniato dalla quantità di accrediti per la tribuna stampa arrivati al Vicenza e dalla mobilitazione della Curva, già esaurita, che regalerà di sicuro al pomeriggio calcistico la cornice coreografica delle grandi occasioni.