LR Vicenza-Pordenone: Il Lane convince, ora verso Modena

Il calcio di agosto non conta quasi nulla ma è probabilmente la prima volta che il Vicenza esce, dopo questo 3-2 e la conseguente vittoria contro una squadra di categoria superiore, tra gli applausi convinti del pubblico che hanno apprezzato questa partita, gradevole sia nel primo che nel secondo tempo.

La cronaca della partita

Nel Vicenza tutte note positive con una nota particolare di Zappellon, autore di alcune giocate di grande effetto, molto apprezzate anche in questo caso dal pubblico. Di Carlo archivia questa partita portandosi a casa un successo di prestigio che è anche un buon viatico per l'inizio di campionato, per la trasferta di Modena nella quale i tre punti conterranno per davvero.