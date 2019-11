LR Vicenza-Padova: 0-0

PRIMO TEMPO

34' Punizione per il Padova, mischia in area vicentina. La difesa biancorossa libera.

33' Calcio d'angolo di Vandeputte. Cappelletti anticipa ma non realizza.

26' Calcio di punizione per il Vicenza. Palla fuori.

24' Cartellino giallo per Mandorlini per fallo su Barlocco

22' Punizione per il Padova. Batte Ronaldo, colpo di testa di Kresic, palla a lato

14' Santini su Berlocco, fallo ai 25 metri, punizione per il Vicenza, il tiro di Vandeputte si infrange sulla barriera

9' Padova ancora in avanti con un cross di Mandorlini agganciato da Santini che passa a Soleri che però scivola.

7' Padova pericoloso. Tiro di Mandorlini dai 30 metri. Palla fuori di poco.

3' Baraye in cross, Santini prova la giravolta ma la palla finisce facilmente tra le braccia di Grandi

Fischio d'inizio

Campo pesante per le condizioni meteo, a rischio a causa della pioggia battente che dura da questa mattina. La copertura non è stata effettuata per motivi tecnici. Renzo Rosso ai microfoni di Radio Vicenza prima della partita: «Ormai dobbiamo pensare a uno stadio nuovo». Giacomelli in panchina e Vandeputte in campo come trequartista.

LE FORMAZIONI

LR VICENZA: Grandi Matteo, Bruscagin Matteo, Padella Emanuele, Cappelletti Manuel, Barlocco Luca, Cinelli Antonio (Cap), Pontisso Simone, Rigoni Luca, Vandeputte Jari, Guerra Simone, Marotta Alessandro. A disposizione: Albertazzi, Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Zonta, Arma, Giacomelli, Liviero, Pasini, Zarpellon, Emmanuello, Saraniti,

PADOVA: Minelli Stefano, Mandorlini Matteo, Santini Claudio, Germano Umberto, Soleri Edoardo, P. Da Silva Ronaldo, Kresic Anton, Barye Joel, Buglio Davide, Lovato Matteo, Pelagatti Carlo. A disposizione: Galli, Cherif, Serena, Capelli, Mokulu, Gabionetta, Daffara, Andelkovic, Rondanini, Bunino, Piovanello, Sylla.

Arbitro: Daniele Paterna di Teramo. 1 assistente: Marco Trinchieri di Milano. 2 assistente: Antonio Severino di Campobasso

Tutto pronto per la il derbino in vetta alla classifica. Vicenza e Padova si affronteranno al Menti alle 15 di domenica in uno stadio che ha registrato il tutto esaurito: 12.200 spettatori, 1300 dei quali padovani. In tribuna ci saranno anche Renzo Rosso e il presidente del Milan Paolo Scaroni.

Grande spiegamento delle forze dell'ordine, con più di 240 agenti di polizia aggregati, in una città sotto stretto controllo e blindata. Alla stazione dei treni, presidiata dalla polizia, è previsto l'arrivo di circa 500 tifosi che verranno trasferiti al Menti con otto bus, mentre altri 700 arriveranno - obbligatoriamente - al casello di Vicenza Est e saranno scortati allo stadio dove giungeranno con dei bus navetta grautito. Dalle 11 saranno chiuse le vie Bassano e Spalato, vicino allo stadio, per ragioni di ordine pubblico. Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche con tasso superiore ai 5 gradi e divieto di somminstrazione e vendita di bevande in contenitori in vetro e latta all'interno nel Menti e nei locali della zona.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Cappelletti, Padella, Barlocco; Vandeputte, Rigoni, Cinelli; Giacomelli, Guerra, Marotta. A disp. Albertazzi, Liviero, Bianchi, Bonetto, Pasini, Bizzotto, Zonta, Pontisso, Scoppa, Emmanuello, Zarpellon, Arma, Saraniti. All. Di Carlo

PADOVA (3-5-2): Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato; Germano, Mandorlini, Ronaldo, Buglio, Baraye; Mokulu, Santini. A disposizione: Galli, Andelkovic, Capelli, Cherubin, Sylla, Daffara, Serena, Piovanello, Cherif, Bunino, Soleri, Gabionetta. All. Sullo