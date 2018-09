Vicenza-Montebelluna: il primo tempo si chiude sul 3-0

Secondo tempo

L.R Vicenza (4-2-3-1): Grandi, Andreoni, Pasini, Bizzotto, Solerio; De Falco, Salvi; Laurenti, Curcio, Giacomelli; Arma. A disposizione: Albertazzi, Conta, Tronco, Rover, Parolin, Bonetto, Maistrello, Gashi, Mantovani, Rossi, Fiorestan. Allenatore: Giovanni Colella

Montebelluna: Secco, Antonello, Dal Monte, Del Colle,n Guzzo, Fabbian, Franceschini, Nchama, Tronchin, Fasan, Bonaldi. A disposizione: Milan, Zukic, Fornasier, Gallina, Dal Maso, Zago, Bettiol, De Vido, Barbon, Spagnol, De Bastiani. Allenatore: Francesco Feltrin



Il secondo tempo scivola tra una raffica di cambi tra le fila biancorosse: Grandi per Albertazzi, Rossi per Solerio, o Tronchin, Antonello e Secco per Barbon, Zukic e Milan, Tronco e Zonta per Salvi e Giacomelli, Bonetto, Maistrello, Rover e Mantovani per Pasini, Arma, Laurenti, e Bizzotto, Parolin e Gashi per De Falco e Curcio, Andreoni per Fiorestan.

Al via il secondo tempo

Primo tempo