Il Lane di nuovo al Menti

Solo tre giorni per riposarsi dalle fatiche del Carpi. Domani infatti già si gioca, per recuperare il primo turno del girone di ritorno, sospeso per la nota protesta. Si tratta ancora di un incrocio veneto/emiliano, stavolta sponda modenese.

I canarini arrivano baldanzosi, dopo aver sbancato l'Euganeo, ficcando le galline in una crisi profonda che ha dato origine al cambio in panchina. Via Sullo e porte aperte al Mandola. Il Modena dunque si presenta a Vicenza in gran spolvero, forte anche di una serie di risultati positivi ottenuti dal nuovo tecnico Michele Mignani: per lui 13 punti sui 15 disponibili nelle ultime 5 gare, cioè lo stesso score del Vicenza di Di Carlo.E' quindi probabile che l'allenatore non si scosti molto dalla formazione vincente al Santo e cioè: Gagno, Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti, Muroni, Rabio, Pezzella, Tulissi, Ferrario, Spagnolo. Poche vere stelle ma tanti ottimi giocatori e soprattutto una rinnovata unità di squadra.

Quanto al Lane, certa l'indisponibilità di Giacomelli, dichiarato out per almeno un mese, pare problematico anche il recupero di Barlocco. Rigoni, rientrato nel giro, andrà probabilmente in panchina, sicchè l'unico recupero sicuro appare quello dell'Artigliere Marotta, il quale appare destinato a fare coppia ancora con Arma.

Questo dunque il probabile undici per l'incontro in vista: Grandi, Liviero, Padella, Cappelletti, Bruscagin, Vandeputte, Cinelli, Pontisso, Zarpellon, Arma, Marotta. Possibili però i ballottaggi tra il giovane bassanese e Zonta e tra il marocchino e Guerra, tra i più attivi domenica. Direzione arbitrale per il signor Zufferli di Udine. Fischio di inizio alle ore 20.45.