LR Vicenza, le prossime amichevoli

Mercoledì 22 agosto, alle ore 18,30, presso lo stadio comunale di Caldogno sito in Via Torino, i biancorossi affronteranno in gara amichevole la Calidonense, mentre sabato 25 agosto, sempre alle 18,30, affronteranno il Campodarsego, formazione militante in Serie D.

L’USD Calidonense, organizzatrice degli eventi, comunica che in entrambe le gare il prezzo unico d’ingresso sarà pari a 5 euro, mentre gli under 12 entreranno gratuitamente”.