LR Vicenza - Imolese: il pre partita di mister Colella

Mister, abbiamo definito un brodino la vittoria in Coppa, ma c’è tanto lavoro ancora da fare…

“Diciamo che abbiamo messo un primo piccolo mattone. Ora bisogna fare il resto, tenendo conto che non si può fare tutto subito: mio padre diceva sempre che un malato non può passare dal brodino al salmì di cinghiale. Qualche dato positivo c’è stato. La squadra è stata tranquilla, persino troppo in certi momenti, ma non avrei potuto pretendere di più dopo tre giorni. Ora dobbiamo aggiungere qualcos’altro, magari una maggiore intensità nella manovra e in fase difensiva, che hanno fatto difeto in certi frangenti.”

Incontriamo una squadra, l’Imolese, che è in salute…

Dovrai affrontare ancora qualche assenza nei ranghi…

“Grandi ha ripreso ma non sarà in campo. Salviato ha avuto un problemino oggi e quindi non ci sarà, idem per Martin. A centrocampo ho molte scelte e non ho ancora deciso definitivamente. Zarpellon potrebbe entrare in orsa, per rompere la partita. Arma sta bene, lo vedo molto motivato, ma probabilmente mi affiderò ancora, almeno all’inizio, all’attacco dei nanetti. Affrontiamo una squadra che è completa in tutti i suoi reparti, amalgamata e pericolosa sia sulle palle aeree che sui tiri da fuori. Noi dovremo riuscire ad essere concentratissimi ma contemporaneamente tenere la testa sgombra. Solo così potremo fare risultato.”