LR Vicenza - Imolese: 0-0

Il secondo tempo

L.R. VICENZA (4-3-1-2): Albertazzi; D. Bianchi, Pasini, Mantovani, Stevanin; Zonta, Pontisso, N. Bianchi; Curcio; Guerra, Giacomelli. Allenatore: Colella

A disposizione: Grandi, Pizzignacco, Laurenti, Tronco, Zarpellon, Arma, Cinelli, Bonetto, Maistrello, Gashi, Bovo

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; Sciacca, Checchi, Carini, Fiore; Hraiech, Carraro, Gargiulo; Mosti; Cappelluzzo, Lanini. Allenatore: Dionisi

A disposizione: Turrini, De Gori, Bensaja, Tissone, Valentini, Giannini, Zucchetti, Ranieri, Boccardi, Rossetti, Giovinco

ARBITRO: Gualtieri di Asti (Testi, Maninetti)

81' Incredibile occasione per Arma che sbaglia un "rigore in movimento"

76' E' il momento di Zarpellon, al posto di D. Bianchi

70' Sale di ritmo la partita con due occasioni per Arma prima e Lanini poi

69' Bellisimo gesto atletico di Lanini, in rovesciata, ma sbaglia

66' Altro cambio, esce Pontisso entra Bovo. Subito dopo errore clamoroso di Bianchi davanti alla porta di Rossi

60' Colella cambia Guerra con Arma e Zonta con Laurenti

45' In campo formazioni invariate

Il primo tempo