LR Vicenza, il punto di Giacomelli: «Torneremo in alto, obiettivo 15 gol»

Ha trascorso le vacanze invernali a New York e lunedì ha partecipato al primo allenamento del 2019 con la squadra biancorossa. La Grande Mela evidentemente ha restituito un Giacomelli molto ottimista per il futuro. Il suo obbiettivo? Arrivare ai 15 gol e portare il LR Vicenza ai play off.

LA SQUADRA

La ripresa degli allenamenti è andata bene, stiamo lavorando molto per mettere forza e corsa nelle gambe per affrontare al meglio i prossimi mesi. Eravamo già convinti prima, nonostante il momento non positivo dell’ultimo periodo, ma sappiamo che questo Vicenza arriverà nelle posizioni di alta classifica. Sappiamo da dove siamo partiti e non possiamo rovinare tutto per l’ultimo mese in cui abbiamo ottenuto pochi risultati. Sono convinto che andremo lontano e faremo bene.

COLELLA

Il suo esonero è stato una sconfitta per tutti, perché quando si arriva a cambiare allenatore significa che qualcosa è andato storto, nonostante i primi mesi fossimo andati molto bene. Dobbiamo ripartire, come abbiamo fatto a Gorgonzola, nonostante la prestazione non ottima, mister Serena era comunque arrivato da 2 giorni, ma i 3 punti contano sempre. A prescindere dal modulo che decideremo di utilizzare, dovremo interpretarlo al meglio.

VITTORIA AL MENTI?

E’ un caso che non capiti da qualche partita, le altre squadre qui vengono a fare la guerra, ma noi abbiamo dimostrato di essere in grado di vincere e giocare bene. Trovare uno stadio così in Serie C non è cosa comune. Siamo a 3 punti dal secondo posto, dobbiamo ricominciare col piede giusto già dalla gara in casa del 19 gennaio contro il Renate, dobbiamo farlo per noi e per i nostri tifosi.

IL GIRONE DI ANDATA