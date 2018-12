LR Vicenza, il "Golden Boy" Zarpellon si lega al club biancorosso fino al 2022

La società L.R. Vicenza comunica che venerdì è stato depositato l’accordo con il calciatore Leonardo Zarpellon che si lega al club biancorosso fino al 30 giugno 2022.

Zarpellon, trequartista classe ’99, in questo campionato è sceso in campo in 11 occasioni, coronate da un gol e un assist. Il giovane centrocampista arriva a Vicenza dal vivaio del Bassano ed è stato fatto scendere più volte in campo da Colella avanzando molto bene nella squadra.