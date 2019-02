LR Vicenza - Gozzano: le pagelle di Alberto Belloni

Le pagelle al termine di LR Vicenza - Gozzano

ALBERTAZZI 6: gli attacchi del Gozzano non somigliano certo alla carica dei 600 di Balaklava, ma il barbuto portiere del Lane regala ugualmente due interventi efficaci, sulla punizione al 30’ e sul maligno tracersone di Graziano al 40’.

D. BIANCHI 5,5: di rimarchevole in senso positivo resta solo la bella incursione con triangolo al 15’, conclusa con un tiro parato. Il resto non vale sufficienza, a dimostrazione che il dinamismo non manca, ma il piede ha bisogno ancora di tanta scuola.

PASINI 5,5: non commette errori fatali in area, ma una somma di piccole imprecisioni e rudezze inutili. Importante, invece, la trattenuta al 38’ su Libertazzi, che solo il signor Colombo di Como giudica indegna della massima punizione.

BIZZOTTO 6,5: è lui a tenere il dito schiacciato sul bottone della saracinesca, smontando le velleità rossoblù con tutta una serie di interventi efficaci e tempestivi. Partecipa anche all’avvio delle ripartenze e quasi sempre con saggezza.

STEVANIN 5,5: parte molto male, con troppe sbavature e leggerezze ma nel secondo tempo, complice il calo degli ospiti, riguadagna qualche posizione. Nella sezione “buone cose” resta soprattutto la discesa del 16’ con buon cross al centro.

N. BIANCHI 5,5: si guadagna applausi meritati con il tiro da lontano di collo pieno del 66’, ma ha sulla coscienza l’occasionissima sciaguratamente cacciata sul palo al 20’. Da cancellare anche l’assist del 44’ con il quale avrebbe potuto innescare Jack verso il gol.

BOVO 5: fa il compitino senza cercare mai di aggiungere un po’ di qualità ad un gioco di centrocampo che macina molto ma produce poco. Sembra anche fisicamente legnoso. Al 62’ manda alle stelle una buona opportunità.

ZONTA 5: si danna l’anima sulla zona destra del gioco, ma tutto il suo dinamismo non serve a trovare l’imbucata giusta tra le linee. Non è in gran forma, come si vede al 49’ quando sciorina un cross inguardabile.

CURCIO 6: va un po’ a corrente alternata, ma nei momenti giusti è protagonista di qualche azione di sostanza: al 9’ un tiro insidioso deviato dalla difesa porta in vantaggio il Vicenza e al 19’ confeziona un grande assist per Bianchi. Il giocatore pare in netta ripresa dopo il lungo periodo opaco.

GIACOMELLI 6,5: gira e rigira, nel bene e nel male, la squadra dipende da lui. Il taccuino lo vede spesso protagonista: al 9’ punizione fuori misura, al 14’ rovesciata d’effetto, al 51’ pallonetto a beffare il portiere (che innesca il curioso siparietto attorno al buco nella rete), assist delizioso per Arma all’80’ e soprattutto il gol del 74’ che, pur propiziato da una topica clamorosa di Gigli, lo vede concludere il solitaria per il 2-0.

GUERRA 5: praticamente non pervenuto. Si vede che sta passando un periodo problematico per condizione atletica e mentale. Passerà… Ma intanto che differenza rispetto al bel giocatore ammirato all’esordio in biancorosso.

ARMA: non è più il bomber di inizio stagione ma qualche timido segnala di risveglio si nota. Il tocco sapiente all’80’ meritava la soddisfazione del gol.

LAURENTI 6; entra ed interpreta bene la comparsata con un ottimo tiro a girare al 96’. Alle stelle il successivo tentativo un minuto dopo.

TRONCO 6-: anche lui cerca di sfruttare opportunamente lo spazio concessogli con due conclusioni di rilievo parate dall’estremo difensore del Gozzano.

ZARPELLON n.g.: pochi minuti gli bastano per far intravvedere le qualità che lo pongono oggi all’attenzione di qualche scout di serie A. E Colella raccomanda: “Non bruciatemi il ragazzino!”

BONETTO n.g.: poche cose ma giuste.

Mister COLELLA 6+: i problemi del Vicenza che ha lasciato a dicembre sono ancora tutti lì e c’è tanto da lavorare per risalire la china. Due cose però vanno lasciate agli annali: il Lane torna a vincere al Menti, pur non giocando certo una signora partita e Giacomelli (che era rimasto a digiuno per l’intera gestione Serena) ritrova subito la via del gol. Non è abbastanza per festeggiare troppo ma intento la strada della Coppa Italia resta aperta con il nuovo capito della supersfida col Monza.