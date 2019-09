LR Vicenza - Fermana: 1-1

INTERVALLO

PRIMO TEMPO

46' GOL DELLA FERMANA: MANTINI METTE IN RETE

41' GOL: VICENZA 1 FERMANA 0 AL DISCHETTO GIACOMELLI

CALCIO DI RIGORE PER IL VICENZA

Fallo su Giacomelli, baruffa a bordo campo

Marotta a terra, sanitari in campo

30′ VICENZA: punizione di Giacomelli, fermato tutto per fuorigioco

26' Ammonito Marotta per il Vicenza

21' Nessuna occasione da gol, gioco in mano alla Fermana e Vicenza arroccati in difesa

Calcio di punizione per la Fermana, palla fuori

Debole tiro in porta di Giacomelli, niente di fatto

12′ Marotta appoggia Scoppa, conclusione fuori

17:29: Inizio partita

LE FORMAZIONI

LR VICENZA: Grandi, Bruscagin, Cappelletti, Padella, Barlocco, Cinelli, Scoppa, Emmanuello, Giacomelli, Arma, Marotta.

Allenatore: Di Carlo

FERMANA: Palombo, Urbinati, Comotto, Manetta, Petrucci, Scrosta, Isacco, Mantini, Cognini, Bacio Terracino, Sperotto.

Allenatore: Destro

ARBITRO: Miele di Nola

«Questa settimana abbiamo lavorato bene e con fiducia, mi aspetto dei miglioramenti sia nel gioco che nella mentalità». Sono le parole di mister Di Carlo alla vigilia del debutto al Menti domenica alle 17:30 contro la Fermana. Il Lane, in uno stadio che si prevede gremito, scende in campo per una partita molto attesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Qui Vicenza: 4-3-1-2 Grandi, Bruscagin-Padella-Cappelletti-Barlocco-Zonta-Scoppa-Emmanuello-Giacomelli-Guerra-Marotta

Qui Fermana: 4-3-3 Palombo-Manetta-Comotto-Scrosta-Sperotto-Mantini-Isacco-Urbinati-Petrucci-Cognini-Bacio Terracino