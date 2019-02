LR Vicenza - Fermana: Le pagelle di Alberto Belloni

ALBERTAZZI 7+: assoluto protagonista nella prima parte di gara. Si oppone a due tentativi della Fermana al 4’ al 10’ e al 25’ ed è protagonista di un intervento fantasmagorico su Zerbo ed è poi salvato dal montante sulla successiva botta di Sperotto. Disoccupato per il resto della gara.

BONETTO 5: soffre sulla fascia destra la maggiore velocità e destrezza dei canarini e in appoggio appare timido e impreciso. Certo giocare sulla fascia non è il suo pane, tuttavia rimedia una brutta figura.

PASINI 5/6: nonostante i marchigiani non abbiano certo un attacco stellare, fanno ugualmente soffrire la retroguardia del Lane. Detto questo, per il resto non commette errori di rilievo, ma comunque non si siamo.

BIZZOTTO 5/6: anche lui come il compagno di reparto lascia troppo spazio alle iniziative degli ospiti, che sul piano delle occasioni meriterebbero il vantaggio. Nel secondo tempo cerca di dare una mano proponendosi più volte nelle ripartenze, ma l’ultimo passaggio non può essere il suo e di testa in area non fa male.

MARTIN 5: la fascia sinistra contribuisce appena un po’ di più rispetto a quella opposta, ma è sempre ben poca cosa. Nella ripresa addirittura sparisce dal taccuino, proprio quando il Lane avrebbe bisogno di spaccare sulle corsie laterali.

CINELLI 5: niente di più che una gara ordinata. Non prova mai ad inserirsi tra le linee per aprire spazi ai compagni. Anche nella seconda parte di gara il suo è un compitino scolastico, senza infamia né lode. Ma al Vicenza servirebbe molto di più.

ZONTA n.g.: entra pieno di buona volontà ma la squadra ha già perso la trebisonda

BOVO 5-: pure lui fa il compitino ma non accende mai la luce, mentre il Vicenza di oggi avrebbe bisogno assoluto di giocate in profondità a scardinare la saracinesca avversaria. Impalpabile anche nel secondo tempo e la sostituzione non arriva certo come una sorpresa.

PONTISSO n.g.: si segnala per un interessante tentativo dalla distanza al 70’. Niente altro…

ZARPELLON 7: non è sempre continuo, tuttavia è l’unico del centrocampo berico che prova gli inserimenti da dietro, anche con buoni risultati come al 30’ e al 41’. Suoi il lancio smarcante per Arma, poi abbattuto dal portiere ma in off side. Qualche valido recupero di palla con grinta e velocità gli valgono complessivamente la palma del migliore dei biancorossi.

LAURENTI n.g.: troppo poco per un giudizio

GIACOMELLI 5+: Destro intelligentemente gli piazza alle costole come una zecca il tenace Iotti, che lo stoppa in ogni tentativo, rendendolo di fatto inefficace. Il risultato è che non riesce mai a fare superiorità numerica né andare pericolosamente al tiro.

GUERRA 5-: dopo la partita d’esordio quasi stellare, continua il suo periodo di appannamento. Prova due volte le conclusioni (14’ e 57’) senza cavare un ragno dal buco. Poi sparisce e la sua è una presenza pro forma. Assolutamente da recuperare perché in queste condizioni non serve alla squadra.

ARMA 5: anche per lui una prestazione molto modesta e anonima. Sul tabellino restano solo due colpi di testa inoffensivi. Per il resto è solo un vagare per il campo che non preoccupa gli ospiti ma piuttosto i tifosi del Lane, che hanno smarrito il bomber del primo periodo di stagione.

MAISTRELLO n.g.: stavolta non salva la patria. Non tutte le ciambelle possono riuscire col buco…

Mister SERENA