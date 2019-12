Lr Vicenza - Feralpi Salò: il pre partita

Partita di cartello domenica al Menti contro la Feralpi Salò, squadra ambiziosa e che ha in organico diversi giocatori di grande valore, a partire dall’airone Caracciolo, uno che il vizio del gol non l’ha mai perso.

I biancorossi di Di Carlo si presenteranno al Menti con la formazione migliore, pur dovendo rinunciare a Rigoni, ancora alle prese col problema alla gamba e a Bonetto, febbricitante. In non perfette condizioni sono stati in settimana anche Giacomelli, Vandeputte e Saraniti, ma i primi due sono stati recuperati e dovrebbero scendere in campo, mentre l’ultimo dovrebbe partire dalla panchina.

Questo, verosimilmente, l’undici di partenza contro i Leoni del Garda: Grandi, Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco, Pontisso, Cinelli, Vandeputte, Giacomelli, Guerra, Marotta. Inizio alle ore 17.30, agli ordini del signor Feliciani di Teramo.