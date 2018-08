LR Vicenza: domenica amichevole con l'Arzignano Valchiampo

Due giorni di riposo per i biancorossi di mister Colella, reduci dalla vittoria per 3-1 nell’amichevole contro l’A.C. Trento, che riprenderanno così gli allenamenti giovedì 16 con una doppia seduta (alle 10 e alle 16,30), mentre venerdì e sabato si alleneranno il mattino dalle 10, sempre presso l’impianto sportivo di Capovilla di Caldogno.

Domenica 19 agosto, alle ore 18,30, presso lo stadio comunale di Caldogno sito in Via Torino, i biancorossi affronteranno in gara amichevole l’Arzignano Valchiampo, formazione militante in Serie D.

L’USD Calidonense, organizzatrice dell’evento, comunica che il prezzo unico d’ingresso sarà pari a 5 euro, mentre gli under 12 entreranno gratuitamente”.