LR Vicenza-Carpi: «Vogliamo rimanere in testa e allungare»

Il pre partita di mister Di Carlo alla vigilia della gara contro il Carpi, di scena domenica al Menti alle ore 17.30

«È una partita di spessore alto. Facciamo i complimenti al Carpi e a mister Riolfo per il campionato disputato fino ad ora, però noi siamo primi e dobbiamo essere bravi perché vogliamo rimanere in testa e provare ad allungare. Rispetto a Fermo dobbiamo ritrovare la mentalità ed essere più aggressivi, ma in settimana ho visto la squadra e sono molto fiducioso, voglio ritrovare il fraseggio veloce che ho rivisto in questi giorni. Domani vedremo una gran gara perché il Carpi gioca un bel calcio, sarà una bella gara, tirata, dove i particolari faranno la differenza. Gli episodi dobbiamo portarli dalla nostra parte ma vedo i ragazzi carichi e anche io lo sono, inoltre sono convinto che i nostri tifosi ci aiuteranno molto. Stiamo lavorando per vincere le partite e dobbiamo avere questa mentalità dal 1′ al 95′: conta spingere forte e in maniera decisa, abbiamo un gran gruppo determinato e che tiene dei ritmi alti in allenamento ed è un bel segnale per domani e per il prosieguo del campionato».

Formazione?

«Se siamo arrivati in questo percorso ad essere primi in classifica lo dobbiamo al fatto di essere stati sempre una squadra e non dei singoli giocatori, abbiamo una rosa adeguata per sostituire dei giocatori che fino ad ora hanno fatto bene però sono sicuro che domani la squadra farà una grande partita: proveremo ad arrivare alla vittoria attraverso la nostra mentalità, la nostra forza e con l’aiuto dei nostri tifosi perché il Menti domani farà la differenza»



Rigoni?

«Sta molto bene, gli ultimi 2/3 giorni ha aumentato i ritmi»

Giacomelli?

«Non sarà convocato domani ma oggi farà degli ulteriori esami che lunedì ci diranno il suo quadro clinico»

