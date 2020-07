Lr Vicenza, dal Chievo arriva Meggiorini: prolungamento fino al 2022 per Cinelli

Il calciomercato del Lr Vicenza regala un'altra perla ai tifosi. In casa biancorossa è arrivato Riccardo Meggiorini.

Attaccante classe ’85, nell’ultima stagione ha collezionato 26 presenze, siglando 8 reti in Serie B, con la maglia del Chievo. Con i clivensi ha totalizzato anche 122 presenze e 15 reti segnate, in cinque stagioni in Serie A. Ha vestito inoltre le maglie di Torino, Novara, Bologna, Bari e Inter registrando 261 presenze nella massima serie. In passato per lui anche Cittadella, Pavia e Spezia.

Arriva a Vicenza con un accordo annuale con opzione di rinnovo.

Non solo, la società berica ha trovato un accordo con il calciatore Antonio Cinelli per il prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2022.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il centrocampista è tornato a vestire la maglia biancorossa a gennaio 2019, collezionando 37 presenze in campionato condite da 5 reti e 4 assist. Per lui in totale sono 137 le presenze in campionato in biancorosso, indossando spesso anche la fascia di capitano”.