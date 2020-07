Lr Vicenza, nuove conferme: prolungamento di contratto per Giacomelli e Guerra

Altre due conferme in casa biancorossa. La società LR Vicenza ha infatti ufficializzato il prolungamento contrattuale di due giocatori: Stefano Giacomelli e Simone Guerra.

Il primo, veste la maglia biancorossa dalla stagione 2012/2013 e ha registrato in queste 8 stagioni in biancorosso 240 presenze in campionato, 35 reti segnate, di cui 16 nelle ultime due stagioni. Il giocatore ha sottoscritto un prolungamento sino al 30 giugno 2021, con opzione di rinnovo.

Il secondo, arrivato in biancorosso nel gennaio 2019, ha registrato 49 presenze totali tra campionato e Coppa, condite da 14 reti siglate, ha sottoscritto con la società vicentina il prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2021.