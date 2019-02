LR Vicenza, Bovo: "Ho il dovere di meritarmi questa maglia"

"Mi sono avvicinato a casa? Vivo con mia moglie e i miei figli a Salerno. Non sono venuto qui per avvicinarmi a casa, né per svernare. Sono veneto, sono contento di essere tornato in Veneto, ma non è per questo che sono qui, né per i soldi. Ho sempre avuto la fortuna di giocare in piazze belle in carriera e in realtà come quella di Vicenza so di poter riuscire a tirare fuori quel qualcosa in più.

Questa è una maglia pesante, storica, importante, una maglia da sudare sempre. La indosso con grande rispetto ed onore, molti giocatori vorrebbero poterla indossare, ho il dovere di meritarmi questo privilegio. Lopez? So che chiamarlo Lopez è sbagliato, qui è “il capitano”. La società l’ha sentito prima di ingaggiarmi per sentire come stavo, non appena ho firmato mi ha chiamato per farmi l’in bocca al lupo e mi ha detto di non fargli fare figuracce (ride, ndr)”.