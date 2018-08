LR Vicenza, le prossime amichevoli: il Montebelluna e il Cittadella per il Memorial Santagiuliana

Un doppio test per i biancorossi di mister Colella prima dell’avvio del campionato di Serie C: sabato 1 settembre, alle ore 17, presso lo stadio comunale di Caldogno sito in Via Torino, arriverà il Montebelluna, formazione militante in Serie D.



Sabato 8 settembre, alle ore 16,30, la XXIII edizione del “Memorial Santagiuliana”, dedicato all’indimenticato giocatore biancorosso Alfonso Santagiuliana. Scenderanno in campo per l’occasione L.R Vicenza e Cittadella, presso lo stadio di Caldogno.



L’USD Calidonense, organizzatrice degli eventi, comunica che in entrambe le gare il prezzo unico d’ingresso sarà pari a 5 euro, mentre gli under 12 entreranno gratuitamente