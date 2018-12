LR Vicenza - Albinoleffe, il pre partita di Colella: «Vogliamo uscire da questo momento complicato»

Queste le parole del tecnico biancorosso, Giovanni Colella:

«L’Albinoleffe è una squadra quadrata, ben allenata da Marcolini che si è ripresa con lui dopo l’inizio difficile in campionato. Noi abbiamo continuato a lavorare, abbiamo rivisto la gara contro il Fano e ci siamo dati degli obiettivi per uscire da questo momento complicato. Il cambio modulo con il passaggio al 3-5-2 ci ha dato maggiore compattezza, ovviamente il gioco non poteva essere così fluido visto che provavamo questo modulo da poco tempo. In questi giorni abbiamo lavorato sulla ricerca dello sviluppo offensivo e sulla complessità della manovra. Purtroppo Arma non sarà tra i convocati, in quanto nell’allenamento di ieri si è fermato per un problema al flessore che valuteremo nei prossimi giorni. Abbiamo valutato diverse opzioni in attacco per sopperire alla sua mancanza e tra stasera e domani mattina deciderò, ma sono fiducioso perché il resto del gruppo sta bene e si è allenato con convinzione. Colgo l’occasione per augurare a tutti i nostri tifosi e alle loro famiglie un buon Natale da parte della società, dello staff e di tutta la squadra».