Lr Vicenza - A.J. Fano: Vandeputte a riposo?

Non si è sbilanciato completamente mister Di Carlo, che nella conferenza stampa di sabato ha lasciato ancora alcuni dubbi sulla formazione da schierare contro il Fano.

Da quel che si è potuto capire, comunque, l’undici che nel pomeriggio andrà in campo contro i marchigiani dovrebbe essere: Grandi, Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco, Rigoni, Pontisso, Cinelli, Vandeputte, Giacomelli, Guerra. Una variazione potrebbe riguardare proprio il trequartista fiammingo. Se Vandeputte dovesse rimanere in panca, Giacomelli passerebbe dietro alle punte, con la coppia davanti formata da Saraniti e Guerra. Arma, tornato in perfette condizioni, potrebbe essere l’ultima alternativa per la prima linea.

Campo ancora una volta pesante, per la gioia dei più tecnici biancorossi.