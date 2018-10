LR Vicenza, abbonamenti: rush finale verso i 7000

Sono 6.858 le tessere sottoscritte finora, per una passione biancorossa senza limiti.

La campagna abbonamenti riaprirà per gli ultimi 5 giorni con le tessere sottoscrivibili da martedì 9 a venerdì 12, dalle 17 alle 19 e dalle 9 alle 13 di sabato 13 ottobre, presso l’ufficio biglietteria dello stadio Menti.

Prezzi aggiornati alle 16 gare rimaste:



Le tessere danno diritto alla visione di tutte le gare casalinghe del Campionato di Serie C della stagione regolare.

Ridotto: Donne, Over 60 (nati prima del 31/12/1958).

Ragazzo: Under 16 (nati dopo il 01/01/2002).

Bambino: Under 10 (nati dopo il 01/01/2008).LR