Socio nel LaneRosso? Per la prima volta Dainese si sbottona

Chi si aspettava che il calciomercato dell'LR Vicenza avrebbe avuto un finale infuocato grazie all'annuncio dell'ingresso di nuovi soci, resterà deluso.

Lino Dainese, l'ex patron dell'omonima multinazionale dell'abbigliamento per motociclisti, è sì stato invitato dall'amico di vecchia data Renzo Rosso a far parte del board del suo progetto calcistico, ma la dead line (secondo il gergo internazionale che - giustamente - usano entrambi i golden men dell'economia berica) è fissata per il 28 febbraio. E non è certo che non sia il 29...

Ho voglia di contribuire alla rinascita della città e credo che questa cammini sulle due gambe del patrimiono culturale e del calcio, che so amatissimo dal popolo biancorosso

Così l'attuale presidente del CISA, Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio, a Vicenzatoday. E' la prima volta che Dainese, che da decenni si divide tra la sua attività e l'amore per l'arte, parla dell'eventuale partnership con mister Diesel. I dettagli restano ovviamente riservatissimi.

Con Renzo ci conosciamo da 40 anni, dai tempi di Molvena. Mi ha fatto questa proposta e ci stiamo lavorando. Il termine ultimo per l'accordo è la fine di febbraio. Non mi sbilancio su quale sarà l'esito e, sono sincero, non lo so. Quello che ho chiesto è che nel progetto di rinascita della società calcistica rientrino anche l'arte e la cultura, affinchè il pallone diventi veicolo della bellezza non solo dei gesti atletici ma dell'intero territorio

A questo punto è obbligatorio chiedergli cosa ne pensi dell'iniziativa del calendario, dove i gioielli dell'LR Vicenza hanno posato in mutande con lo sfondo dei capolavori cittadini. La risposta è divertita e imbarazzata:

No comment. Qualcuno ha sbagliato ma ormai è andata...

Chi è Lino Dainese