Latina-Vicenza: probabili formazioni e pre partita di mister Bisoli

Giovedì primo allenamento romano per i biancorossi, che sabato, alle 15 al Francioni, dovranno assolutamente smuovere la classifica, viste le due sconfitte consecutive, esterna con il Frosinone e interna con il Trapani.



Squalificati Zaccardo e Bellomo, mister Bisoli probabilmente rinuncerà al suo 4-3-1-2, ma solo al termine dell'allenamento di venerdì mattina potranno esserci indicazioni più chiare soprattutto sulle condizioni dei candidati per l'attacco, in particolare Ebagua. A centrocampo, i soliti 4 canditati per tre maglie: Urso, Rizzo, Gucher e Signori, mentre in difesa ballottaggio Bianchi-Pucino a destra, con l'incognita D'Elia sulla sinistra; al centro il rientrante Adejo ed Esposito.



La conferenza stampa di mister Bisoli nel pomeriggio.