Latina-Vicenza: le pagelle

Vigorito 6 Per non dire "senza voto"; impegnato pochissimo



Pucino 5,5 Si fa impensierire un po' troppo nel primo tempo lo sostituisce Bianchi 6, che fa un po' di più



Adejo 6,5 Si batte e suda, tieni in piedi il reparto



Esposito 5,5 Forse un po' troppo nervoso, ha rischiato l'ammonizione



D’Elia 5,5 Come l'intero reparto, il Latina non crea grossi problemi ma manca il suo impulso propulsivo



Rizzo 6 Vuole dimostrare di meritare il posto da titolare e tira fuori una prestazione grintosa



Gucher 5,5 Non è nel suo momento migliore e probabilmente patisce l'aumento delle temperature, lo sostuisce Giacomelli 6 che si fa vedere in un paio d'occasioni



Signori 5,5 Non regge l'intera partita ma, per fortuna, non ha avuto troppo da lavorare



Orlando 5 Se vuole confermare il suo talento deve metterci anche un po' più di grinta, un po' meglio Vita 6



Ebagua 7 Gioca in condizioni precarie ma è sempre l'ultimo a mollare



De Luca 6 Trova il gol sul finale, con una delle sue amate acrobazie, ma ne aveva sbagliato uno nel primo tempo.



Mister Bisoli 6,5 Mette in campo una formazione che fa vedere molto poco ma il Latina ha fatto ancora meno