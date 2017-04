Latina-Vicenza: diretta, risultato, formazioni, tabellino, pagelle, interviste

Non ci sono più scuse per il Vicenza: gli uomini di Bisoli dovranno giocare anche oltre i loro limiti pur di portare a casa i tre, pesantissimi, punti in palio. La classifica è impietosa, con il Latina fanalino di coda, a causa di due punti di penalizzazione, ma tutt'altro che lontano dalla zona salvezza, i biancorossi hanno un solo risultato utile, il "2".



Per riuscire in quella che non è esagerato definire "impresa", il tecnico romagnolo potrebbe ampliare la linea di centrocampo, da 3 a 4, con Ebagua e De Luca ad insidiare la porta dell'ex Pisoglio. Scelte obbigate dietro, con Zaccardo fuori per squalifica, mentre a centrocampo saranno Orlando e Vita dover portare il pallone in avanti; Gucher e Rizzo al centro.



IL PRE PARTITA DI MISTER BISOLI

I CONVOCATI

L'ARBITRO



PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (4-4-3) Vigorito; Pucino, Adejo, Esposito, D’Elia; Orlando, Rizzo, Gucher, Vita; De Luca, Ebagua. A disp. Amelia, Bogdan, Bianchi, Zivkov, Urso, Signori, Giacomelli, Cuppone, Cernigoi. All. Bisoli

Latina (3-4-2-1) Pinsoglio; Coppolaro, Dellafiore, Garcia Tena; Bruscagin, De Vitis, Pinato, Di Matteo; Bonaiuto, Bandinelli; Corvia. A disp.: Grandi, Nica, Di Nardo, Rolando, De Giorgio, Mariga, Maciucca, Insigne, Jordan. All. Vivarini





LA DIRETTA DALLE 14.30 --- LA 35a GIORNATA ---