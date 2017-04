Latina-Vicenza: biancorossi in ritiro, Bellomo e Zaccardo fuori

Dopo la visita del presidente, mercoledì, ripresa degli allenamenti per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. La squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, è stata divisa in due gruppi: chi è sceso in campo contro il Latina ha svolto una seduta di scarico, oltre a terapie; chi non ha giocato ha svolto riscaldamento, possesso palla e una partita a campo ridotto.

Come riferisce il sito ufficiale, lo staff medico biancorosso ha evidenziato che “Cristian Zaccardo ha riportato una lesione all’adduttore destro, i tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico“. Il difensore dovrà anche scontare un turno di squalifica, come Nicola Bellomo.

La squadraè partita giovedì mattina per Roma, dove sosterrà due giorni di ritiro: la seduta di giovedì è in programma nel pomeriggio, mentre venerdì la rifinitura si svolgerà al mattino.