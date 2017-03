Fallimento Latina Calcio: fiato sospeso per la decisione del tribunale

I tifosi del Latina Calcio sperano ancora che il tribunale conceda alla società l'esercizio provvisorio per portare a termine il campionato in corso, ma al momento sembra più probabile che i giudici optino per il fallimento.

La Procura ha infatti espresso parere negativo per “mancanza di garanzie” dal momento che dal 27 dicembre scorso (giorno del passaggio di proprieta’ alla cordata di Anzio) al 2 marzo, nelle casse societarie non sarebbe stato effettuato alcun versamento.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Latina Damiano Coletta, ex giocatore della squadra nerazzurra, con una lettera aperta all'imprenditoria locale. La situazione è anche sotto agli occhi dei biancorossi. Il Latina occupa attualmente il 18° posto in classifica, con 31 punti, appena uno sopra il Vicenza

LA 29ESIMA GIORNATA