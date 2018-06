Lanerossi Vicenza Virtus: rogito entro una settimana

Persto ma non prestissimo: secondo le ultime indiscrezioni il rogito che sancirà definitivamente l'acquisto da parte dell'OTB del ramo di azienda del fallito Vicenza Calcio, dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, forse addirittura i primi giorni della settimana prossima.

Come già evidenziato, lo staff della famiglia Rosso si è trovata di fronte ad alcune problematiche dalla risoluzione non così immediata e che necessitano di tempi tecnici per essere risolte. Particolarmente delicata è la questione dei rapporti con Bassano, che ha, anche per voce del sindaco, espresso una netta condanna dell'operazione.

Dopo il rogito, il Bassano Virtus 55 Soccer Team il 30 giugno sarà iscritto alla Lega Pro e, nei giorni successivi, ne verrà cambiata la ragione sociale, probabilmente in Lanerossi Vicenza Virtus. Persone vicine alla famiglia Rosso, però, sottolineano che la soluzione non piace nemmeno ai diretti interessati (oltre alla tifoseria biancorossa), che cercheranno poi un modo per togliere "Virtus", e/o non usarlo nella comunicazione della nuova società.