La guida al campionato di Serie C 2017/18

Dopo il burrascoso consiglio Consiglio Direttivo della Lega Pro, in cui sono stati decisi i gironi, c'è attesa per la delibera delle nuove regole per il prossimo campionato di Serie C.



SOSTITUZIONI: Come per i Dilettanti, anche le squadre di Serie C potranno effettuare 5 sostituzioni, ma in soli 3 momenti, per evitare lo spezzetamento del gioco.



RETROCESSIONI: Con la composizione del campionato a 56 squadre ma la volontà di riportarlo a 60, le retrocessioni passeranno da 6 a 5, con modalità da definire.



PLAY OUT e PLAY OFF In programma modifiche della formula della fase per accedere alla serie cadetta, rimanendo la promozione diretta delle prime del girone.