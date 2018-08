Amichevole L.R. Vicenza - A.C. Trento: la diretta

PRE PARTITA

L.R. VICENZA: 22 Grandi, 2 Bianchi D., 4 Solerio, 8 Bianchi N., 11 Tronco, 13 Pasini, 17 Salvi (Cap), 18 Cisotti, 21 Bonetto, 23 Maistrello, 28 Curcio. A DISPOSIZIONE: 1 Albertazzi, 5 Bizzotto, 10 Giacomelli, 14 Zarpellon, 16 Montagner, 19 Parolin, 24 Stevanin, 26 Gashi. Allenatore Giovanni Colella.

A.C. TRENTO: 1 Barosi, 2 Cazzago, 4 Zucchini, 6 Scaglione, 7 Bertoldi, 10 Bardelloni, 11 Baronio, 16 Furlan (Cap), 18 Dragoni, 20 Sorbo, 21 Selvatico. A DISPOSIZIONE: 12 Russo, 3 Badjan, 5 Carella, 8 Bertaso, 9 Bosio, 13 Kostadinovic, 14 Romagna, 15 Barosi, 17 Cazzago, 19 Islami, 23 Ferraglia, 24 Bonazzi. Allenatore Claudio Rastelli.

Domenica 12 agosto, alle ore 18,30, presso lo stadio comunale di Caldogno sito in Via Torino, i biancorossi affronteranno in gara amichevole l’A.C. Trento, formazione militante in Serie D. Un altro test di preparazione per i ragazzi di mister Colella, reduci dalle buone prestazioni registrate in Coppa Italia.

L’USD Calidonense, organizzatrice dell’evento, comunica che il prezzo unico d’ingresso sarà pari a 5 euro, mentre gli under 12 entreranno gratuitamente.