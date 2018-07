Tim Cup: tra le squadre di C ammesse c'è anche il Bassano Virtus

Queste le squadre di Serie C ammesse alla Tim Cup.

RETROCESSE DALLA SERIE B

1. VIRTUS ENTELLA

2. NOVARA

3. PRO VERCELLI

4. TERNANA

CAMPIONATO SERIE C 2017-2018

GIRONE A

2^ ROBUR SIENA

3^ PISA

4^ MONZA

5^ VITERBESE CASTRENSE Finalista Coppa Italia Serie C 2017-2018

6^ ALESSANDRIA Vincitrice Coppa Italia Serie C 2017-2018

7^ CARRARESE

8^ PIACENZA

9^ GIANA ERMINIO

10^ PISTOIESE

GIRONE B

2^ SUDTIROL

3^ SAMBENEDETTESE

4^ REGGIANA

5^ ALBINOLEFFE

6^ FERALPISALO’

7^ RENATE

8^ BASSANO VIRTUS

GIRONE C

2^ CATANIA

3^ TRAPANI

4^ JUVE STABIA

6^ MONOPOLI (In sostituzione della società Cosenza, promossa in Serie B)

7^ CASERTANA

8^ RENDE

9^ VIRTUS FRANCAVILLA