LR Vicenza - Südtirol, il pre partita di Colella; «Inventeremo qualcosa di diverso»

Ha il sorriso sulle labbra, Giovanni Colella, alla rituale conferenza stampa del sabato: “Ci siamo lasciati alle spalle Trieste, con le cose negative a quelle positive, cercando di trarre insegnamento dagli errori commessi. Ora pensiamo solo alla gara di domani, nella quale non avremo alcune pedine importanti. Sarà ancora assente De Falco, che per noi vuol dire tempi e geometrie. Mancando il nostro metronomo, ovviamente, diventa necessario stare molto di più nella loro metacampo, tenendoli ben pressati. E’ chiaro che il possesso palla vale solo se poi si concretizza con azioni pericolose, come abbiamo fatto con la Samb mentre ci siamo riusciti poco al Nereo Rocco.”

L’assenza contemporanea anche di Giacomelli comporterà un cambio di modulo?

“E’ probabile che ci si debba inventare qualcosa di diverso. Loro sono molto efficaci sull’anticipo e nelle marcature preventive. Quindi cercheremo di aggirare quella che è una delle difese migliori del campionato giocando molto sulle fasce.”

Che Sudtirol si aspetta?

“Gli ospiti fanno dell’organizzazione e della fisicità le loro armi migliori. Mi aspetto dunque una partita molto tattica ma anche muscolare. Torno a ripetere quella che secondo me sarà la chiave della gara: dobbiamo farli muovere, stanarli, altrimenti sarà davvero dura penetrare e si rischia di farsi male da soli. In caso di difficoltà a gara in corso potrei anche provare a cambiare le carte in tavola con un assetto differente, a due vertici. Ma non due attaccanti statici, piuttosto affiancando ad Arma una punta di movimento tipo Curcio, restituendolo così al ruolo che aveva l’anno passato ad Arzachena. Le soluzioni sono tante, anche perché i ragazzini in panchina hanno dimostrato a Trieste di poter cambiare il volto di una partita.”

Mister Zanetti ha detto di temere soprattutto il 12° uomo in campo…