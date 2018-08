L.R. Vicenza, boom di abbonamenti: prorogata la prelazione

Visto l’enorme afflusso di tifosi che desiderano riconfermare il proprio posto della scorsa stagione sportiva, la società L.R. Vicenza ha deciso di prolungare il periodo di prelazione per i vecchi abbonati fino a giovedì 9 agosto.

La vendita libera inizierà, come previsto, lunedì 6 agosto ma solamente sui posti non venduti lo scorso anno e sarà disponibile solo online sul sito www.listicket.com e non nei punti vendita, mentre la vendita libera su tutti i posti disponibili rimasti al termine della prelazione dei vecchi abbonati, inizierà sia nei punti vendita che online da venerdì 10 agosto”.