LR Vicenza-Rimini: il pre partita di Di Carlo

«E’ una partita che vale tre punti e dobbiamo essere bravi a scendere in campo con convinzione e determinazione per ottenerli. Mi interessa vedere la continuità nelle prestazioni, dopo un ottimo secondo tempo a Carpi. Fort Menti? E’ un obiettivo, deve diventare un’arma determinante per ottenere i tre punti. Voglio una squadra forte e determinata. Fort Menti anche perché i nostri tifosi sono sempre straordinari e questa cosa la dobbiamo alimentare con il nostro atteggiamento in campo

Il Rimini è una buona squadra, offensiva, palleggia basso e ha il gioco alto. Voglio vedere una squadra feroce sia nella testa che nelle gambe, che arriva prima sulla palla. Formazione? Abbiamo recuperato Pontisso e per noi è importante, per il resto deciderò questa sera.

Noi vogliamo arrivare lontano ma bisogna partire sempre dalle cose piccole, se pensiamo di farlo perché ci chiamiamo Vicenza non ci arriveremo. Per questo dobbiamo lavorare sui dettagli, domani sta a noi andare a prenderci i tre punti in casa nostra. Se in C non si mette in campo la ferocia non si vince.

Centenario dalla nascita di Romeo Menti? Un uomo, la storia. Se noi oggi siamo qui è anche grazie a chi ha fatto grande questa società nel passato».