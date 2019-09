LR Vicenza - Rimini: sfida al Menti nel segno di Romeo

Nel giorno dedicato a Romeo Menti Di Carlo farà scendere in campo i suoi uomini contro il Rimini al grido di battaglia: "una squadra feroce sia nella testa che nelle gambe”. L'appuntamento è per le 17:30 ma la festa domenica comincerà prima. Alle 16. infatti, prima della sfida di campionato, verrà organizzata una cerimonia all’esterno dell’ingresso della tribuna centrale dove verrà affissa una targa in memoria del centenario della nascita di Romeo Menti. Oltre alla dirigenza della società biancorossa, saranno presenti il Sindaco della Città di Vicenza Francesco Rucco e Cristiano Menti, figlio di Romeo, oltre ad alcuni parenti e familiari. Sul campo sarà invece posizionato uno striscione con l’immagine di Romeo Menti, il quale poi verrà affisso permanentemente nel settore Distinti. La Curva Sud Vicenza inoltre sta lavorando per mettere a punto alcune iniziative in ricordo di Romeo e invita dunque tutte le persone che assisteranno alla gara da quel settore ad essere presenti allo stadio entro le ore 17.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Contro il Rimini il mister dovrebbe confermare il modulo 4-3-1-2

VICENZA (4-3-1-1): Grandi, Cappelletti, Padella, Bruscagin, Barlocco, Rigoni, Vandeputte, Cinelli, Giacomelli, Marotta, Guerra. In panchina: Albertazzi, Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Zonta, Arma, Liviero, Pasini, Zarpellon, Emmanuello, Bonetto, Pontisso, Saraniti. Allenatore Mimmo Di Carlo

RIMINI (3-5-2): Scotti, Scappi, Ferrani, Nava, Palma, Van Ransbeeck, Candido, Finizio, Silvestro, Zamparo, Gerardi. In panchina: Santopadre, Sala, Picascia, Cozzari, Oliana, Cigliano, Petrovic, Ventola, Pari, Bellante, Montanari, Lionetti. Allenatore: Renato Cioffi

Terna Arbitrale

Arbitro: Sig. Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia • 1° Assistente: Sig. Vincenzo Madonia della sezione di Palermo • 2° Assistente: Sig. Antonio Lalomia della sezione di Agrigento

Ultimi precedenti

2007/08 Serie B - Vicenza-Rimini: 3-2

2008/09 Serie B - Vicenza-Rimini: 2-0

2018/19 Serie C - L.R Vicenza-Rimini: 1-1

LA CLASSIFICA

SERIE C 2019-20 - GIRONE B

Padova 9 Carpi 7 Reggiana 7 Piacenza 7 Vis Pesaro 6 Vicenza 5 Rimini 5 Sambenedettese 4 Südtirol 4 Triestina 4 FeralpiSalò 4 Arzignano 3 Gubbio 3 Cesena 3 Fermana FC 3 Imolese 2 Fano 2 Ravenna Calcio 1 Modena 1 Virtus Verona 1

SERIE C GIRONE B: IL TURNO ODIERNO (4 GIORNATA)

14.09.2019 20:45 Gubbio - Fano 1:1 15.09.2019 15:00 Imolese - Modena -:- 15.09.2019 15:00 Piacenza - Fermana FC -:- 15.09.2019 15:00 Sambenedettese - Arzignano -:- 15.09.2019 15:00 Südtirol - Reggiana -:- 15.09.2019 17:30 Cesena - Triestina -:- 15.09.2019 17:30 FeralpiSalò - Virtus Verona -:- 15.09.2019 17:30 Vicenza - Rimini -:- 15.09.2019 17:30 Calcio Padova - Carpi -:- 15.09.2019 17:30 Ravenna Calcio - Vis Pesaro -:-

SERIE C GIRONE B: PROSSIMO TURNO (5 GIORNATA)

5 Giornata 22.09.2019 16:30 Arzignano - Südtirol -:- 22.09.2019 16:30 Carpi - Rimini -:- 22.09.2019 16:30 Cesena - Piacenza -:- 22.09.2019 16:30 Fano - Reggiana -:- 22.09.2019 16:30 Fermana FC - Sambenedettese -:- 22.09.2019 16:30 Gubbio - Vicenza -:- 22.09.2019 16:30 Modena - FeralpiSalò -:- 22.09.2019 16:30 Ravenna Calcio - Imolese -:- 22.09.2019 16:30 Virtus Verona - Triestina -:- 22.09.2019 16:30 Vis Pesaro - Calcio Padova -:-